Dallas Mavericks’in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti

NBA ’in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks’in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.

61 yaşındaki Carlisle, 2008’de Mavericks’in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons’ı (2001-2003) çalıştırmıştı.

2011’de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002’de de yılın başantrenörü seçilmişti.

AA