Geçtiğimiz sezon ilk kez yer aldığı TKBL’de play-off oynayan ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendiren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Da’lishia Griffin ile anlaştı. Amerika dışındaki ilk sezonu geçtiğimiz yıl Romanya Ligi ekiplerinden BC Sirius’ta geçiren ve maç başına 14.4 sayı, 12.1 ribaund, 2 asist ve 1.8 blok ortalamalarını yakalayan Da’lishia Griffin, bu sezon Turgutlu Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.

Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerle sağlam ve güçlü bir takım kuruyoruz. Bu sezon yabancı oyuncu hakkımızı Da’lishia’dan yana kullandık. Kendisinin takımıza güç katacağına inanıyoruz. Oyuncumuza; şehrimize ve takımımıza hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA