Dalic: Türkiye’nin gücünün farkındayız

Hırvatistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Zlatko Dalic, “Özellikle Türkiye’nin, Almanya ile yaptığı maçtan sonra rakibimizin ne kadar iyi olduğunun farkındayız. Tecrübeli ve başarılı bir teknik adama sahipler. Ancak oyuncularımızın kaliteleri ortada ve maçı kazanmak adına elbette elimizden geleni yapacağız. Tüm kozlarımızı ortaya koyacağız. Sadece böyle güzel bir atmosferde taraftarların hepsinin statta olmamasına üzülüyorum” dedi. Takımın önemli oyuncularından Mario Pasalic ise “Rakibimizin gücünün farkındayız ve zor bir maç olacak. Biz de güçlüyüz ve bunu sahada göstermeye çalışacağız” diye konuştu.