Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Ersun Yanal sonrası yeni sezon için en ideal çalıştırıcıyı arayan sarı-lacivertlilerde; ilginç bir isim dikkat çekiyor.

Ancak Fenerbahçe açısından olumsuz anlamda gerçekleşmeyen bir transfer hikayesi olarak öne çıkıyor. 2017’den beri Hırvatistan Milli Takımı ile çok iyi bir görüntü çizen Zlatko Dalic, sarı-lacivertli kulüp ve Başkan Ali Koç tarafından çok istense de iki kez engellere takıldı.

İki olumsuz gelişmede de EURO 2020’nin etkisi vardı. İlk olarak Ekim 2018’de Phillip Cocu ile yollar ayrıldıktan sonra Başkan Ali Koç, Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası’nda 2. olan Dalic’i çok istedi. Ancak Hırvatistan Futbol Federasyonu ve genç teknik adam, EURO 2020 elemelerini işaret etti.

Milliyet'in haberine göre; 2020’de bu kez Ersun Yanal’ın vedası sonrası yine 53 yaşındaki Dalic gündeme alındı. Görüşmeler yapıldı ve aşama sağlanarak EURO 2020 sonrası anlaşmaya yaklaşıldı. Ancak bu kez de koronavirüs nedeniyle turnuva 2021’e ertelenince, Hırvat teknik adam tamamen milli takıma konsantre olmak istediği için Fenerbahçe defterini yine açmak istemedi.

Al Ain peşinde

Zlatko Dalic için tek istekli taraf Fenerbahçe değildi. 53 yaşındaki çalıştırıcıyı Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Ain de istiyor.

Daha önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5 yıl çalışan Dalic, şampiyonluklar kazanmıştı. Bu nedenle o ülkelerde güçlü referansları olan Dalic için yıllık 5 milyon euro maaş bile verilebileceği kaydedildi. Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı da Dalic ile sözleşme yenilemek istiyor. Hırvat hoca, 2018 Dünya Kupası’ndan önce ülkesinden sadece 550 bin euro maaş alıyordu. Turnuva sonrası ülke federasyonundan maaşla alakalı yeni bir zam yapıldığı kaydedilmişti.

Mrmic avantajı

Başkan Ali Koç’un hoca kriterlerini Zlatko Dalic sürpriz biçimde sağlıyor. Dalic, Hırvatistan’ın stoperi ve kaptanlarından Domagoj Vida’nın Beşiktaş’ta oynaması, yardımcılarından Marjan Mrmic’in hem kaleci hem de antrenör olarak uzun yıllar Beşiktaş’a hizmet etmesi sayesinde Türkiye ligini takip ediyor. Ayrıca henüz 53 yaşında olan ve genç sayılan Dalic, Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları tarafından, ‘Arkadaş hoca’ ve ‘Sakin’ olarak tanımlanıyor.