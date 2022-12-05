MENÜ

Daley Blind gol sevincini babasıyla yaşadı

Kupanın favorileri arasında gösterilmeyen ve 2018'deki Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, Katar'daki turnuvada adeta sessiz sedasız adını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda'nın ikinci golüne imzasını atan Daley Blind'in, attığı gol sonrası sevinci ise görülmeye değerdi. Tecrübeli savunmacı, golün sevincini aynı zamanda van Gaal'in yardımcısı da olan babası Danny Blind'le kutladı.

05 Aralık 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Daley Blind gol sevincini babasıyla yaşadı

Kupanın favorileri arasında gösterilmeyen ve 2018'deki Dünya Kupası'na katılamayan Hollanda, Katar'daki turnuvada adeta sessiz sedasız adını çeyrek finale yazdırdı. 2014'teki turnuvada şu anki hocası Louis van Gaal'le 3. olan Portakallar, Son 16 Turu'nda önceki gün ABD'yi 3-1 yenerek Arjantin'in rakibi oldu.

Hollanda'nın ikinci golüne imzasını atan Daley Blind'in, attığı gol sonrası sevinci ise görülmeye değerdi. Tecrübeli savunmacı, golün sevincini aynı zamanda van Gaal'in yardımcısı da olan babası Danny Blind'le kutladı.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...