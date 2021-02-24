Dakiklik sporlar 6 tane spor dalından meydana gelmektedir. Bu sporlar bowling, korling, kroket, dart, gol, snooker spor dallarından meydana gelir. Bu spor dalları her biri birbirinden farklıdır. Dakiklik sporları nelerdir? Dakiklik sporları hakkında bilgiler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntıları ile derledik. Dakiklik sporlar, bu genel adı ile çok fazla bilinmeyen spor dallarıdır.

Dakiklik sporları nelerdir?

Dakiklik sporları, bowling, kroket, dart, golf, snooker, korling adı verilen 6 tane spor dalından oluşmaktadır. Her spor dalı birbirinden farklı olmaktadır. Bowling sporu, bir salon sporudur. Düzeneğin sonunda ki nesneleri bir top ile devirme şeklinde oynanmaktadır. Genel olarak alışveriş merkezlerinde oynanan bir spor dalıdır.

Dart sporu, karşımızda ve bir yere asılı duran çember şeklinde ki nesneye okları atarak o nesneye batmasını amaçlayan bir spor dalıdır. İlk 0 olan taraf oyunu kazanmaktadır. İngiltere tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Kroket sporu, Fransa'da ortaya çıkmıştır. Bu oyunun oynanma şekli: İkişer kişiden oluşan iki grup ya da iki kişi arasında, dört tahta topa uzun saplı tokmağa benzeyen nesneler ya da tokmak ile vurularak oynanır

Dakiklik sporları hakkında önemli bilgiler

Dakiklik sporlarından snooker, Türkiye'de bilardo şeklinde oynanan spordur. Bu spor da 22 tane top vardır ve bu toplar boşluklara sokulmaya çalışılır. Golf sporu açık alanda oynanır. O açık alanda yer alan çukurlara, topu bir sopa ile vurarak sokmaya çalışılır. Korling ise buz pistinde oynanır. Buz pistinde bulunan topu hedefin üzerinde durduran bir takım oyunudur. Aynı zamanda olimpik bir spordur.