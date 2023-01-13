Dünyanın en zorlu motor sporları organizasyonu olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde 11. etap tamamlandı. Red Bull sporcusu Sebastien Loeb genel klasmanda zirveye yerleşmek adına, atağa geçti ve üst üste 4., toplamda 5. etap 1.'liğini elde etti.

Loeb ilk etap galibiyetini rallinin dördüncü gününde kazanmıştı. Otomobil genel klasmanda Nasser Al Attiyah'ın (39.16.33) liderliği sürüyor. Lucas Mores (40.37.37) 2., Loeb ise (40.47.14) 3. sıradaki yerini korudu.