Dakar Rallisi’nin 6. gününde de lider Nasser Al-Attiyah

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin altıncı günü tamamlandı. Birçok efsane ismin mücadele ettiği Dakar Ralli’nin altıncı gününde de otomobil kategorisinde zirvede Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah yer aldı. Nasser Al Attiyah’ın ardından en iyi süreyi bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Loeb elde etti. Bu sonuçla beraber genel klasmanda Nasser Al Attiyah birinci sırada yer alıyor. Ralli heyecanı 7. günde Riyad-Al Duwadimi etabıyla devam edecek.

4 kere Dakar Ralli kazanan Nasser Al Attiyah etap sonrasında, “Çok zor bir etaptı bizim için gerçekten kolay değildi. Son kilometrelerde çok zorladık ve araçta problem yaşadık. Şimdi de aracımızı hazırlamaya çalışıyoruz” yorumunu yaptı.

Günlük özetler Red Bull TV’de

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılıyor. 2023 Dakar Rallisi’nin günlük özetleri ve her günün raporu Red Bull TV’de olacak.