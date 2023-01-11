Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin onuncu etabı tamamlandı. Birçok ismin ölümsüzleştiği Dakar Ralli’nin onuncu etabında otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Sebastien Loeb birinci sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah hala birinci sırada bulunuyor. Etabın ardından Sebastien Loeb, “Bizim için iyi bir etaptı. Hata yapmadık ve problem de yaşamadık. Otomobilimizin hissiyatı iyiydi. Mesafenin çok uzun olması biraz zorlayıcıydı” yorumunu yaptı.

Günlük özetler Red Bull TV’de

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılıyor. 2023 Dakar Rallisi’nin günlük özetleri ve her günün raporu Red Bull TV’de olacak.