Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, 6 Ocak’ta başlayacak. Kazanmak kadar tamamlamanın bile zor olduğu ralliye bu yıl Peru ev sahipliği yapacak. Pazar günü yapılacak sembolik startın ardından resmi olarak 7 Ocak Pazartesi günü başkent Lima’da başlayacak 41. Dakar Rallisi, 17 Ocak’ta başladığı yerde tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon, SxS ve quad olmak üzere beş kategoride 10 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 5 bin kilometre yol katedecek. Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.