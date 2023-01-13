Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin 12. etabı tamamlandı. Usta isimlerin efsane olmak için mücadele ettiği Dakar Rallisi’nde Sebastien Loeb rüzgarı devam ediyor. İlk etap galibiyetini rallinin dördüncü gününde elde eden Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, 12. etabı da birinci bitirmeyi başardı. Loeb bu sonuçla üst üste beşinci, toplamda dördüncü etap galibiyetini aldı. Bugünkü etapta hatasız bir sürüş ortaya koyan Loeb, günü 1 saat 56 dakika 21 saniye ile tamamlamayı başardı. Bir diğer Red Bull sporcusu Mattias Ekström ikinci olurken, Nasser Al Attiyah üçüncü oldu.

Günlük özetler Red Bull TV’de

Yaklaşık 40 yıllık Afrika ve Güney Amerika macerasının ardından 2020 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez gerçekleştirilen Dakar Rallisi bu sene de 31 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan çöllerinde yapılıyor. 2023 Dakar Rallisi’nin günlük özetleri ve her günün raporu Red Bull TV’de olacak.