Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarının en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi’nin ilk gün heyecanı tamamlandı. Sea Camp etabına efsane ralli pilotu Carlos Sainz damgasını vurdu. İlk gün etabına kötü bir başlangıçla 2.5 dakika kaybederek start alan ve en yaşlı sürücü olarak tarihe geçen Red Bull sporcusu Carlos Sainz, 31. sıraya kadar geriledi. Bu andan itibaren şaşırtıcı derece rakipleriyle arasındaki mesafeyi kapatan ralli efsanesi, ilk etabı 3 saat 28 dakika 55 saniyeyle birinci sırada tamamladı. Bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Loeb ikinci olurken, Mattias Ekström üçüncülüğe yerleşti. Hafif prototip klasmanında ise Francisco Lopez Contardo zirveye yerleşirken, SSV klasmanını Rokas Baciuska, birinci sırada tamamladı.

Son şampiyon veda etti

Son şampiyon İngiliz motosiklet sürücüsü Sam Sunderland, ilk etapta kaza yapması sonrasında Dakar Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı. Organizasyondan yapılan açıklamada, GasGas sürücüsü Sunderland'in etabın 52. kilometresinde düşerek sırtını incittiği ve Dakar Rallisi'ne veda ettiği açıklandı.