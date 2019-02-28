NBA takımlarının serbest oyuncu transferi yapabilmeleri için sadece bir günleri kalmışken New Orleans Pelicans, sürpriz bir hamleye imza attı.

Sezon içinde EuroLeague'den Avrupalı transferinin pek gerçekleşmediği NBA'de Pelicans, Adrian Wojnarowski'nin haberine göre AX Olimpia Milan'ın Letonyalı oyuncusu Dairis Bertans ile anlaşma noktasına geldi.

Milan ile kontratı devam etse de NBA çıkışı bulunan oyuncunun kontratının feshedilmesi bekleniyor.

Takımı AX Olimpia Milan ile Khimki Moskova deplasmanına gitmeyen Bertans'a Pelicans'ı 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor.

29 yaşındaki oyuncu, 2016-17 sezonunda ligimizde Darüşşafaka forması giymişti.

Pelicans, Bertans'ı kadrosuna katabilmek için Tim Frazier'ı serbest bırakacak.

Dairis'in kardeşi Davis Bertans da 2016'dan bu yana NBA'de San Antonio Spurs forması giyiyor.



