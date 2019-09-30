Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Türk Telekom Stadı'nda Paris Saint Germain'i ağırlayacak. Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı haber portalında Dahbia Hattabi, dev randevuyu FANATİK gazetesinden Yakup Çınar'a yorumladı. Fransız gazeteci, Cim Bom'un galibiyet için agresif oynaması gerektiğinin altını çizerken şunları kaydetti:

"Paris Saint Germain, doğal olarak bu maçın favorisi. Fransız ekibi, Real Madrid'e karşı elde ettiği 3-0'lık galibiyetle İstanbul'a geliyor. Üstelik o maçı Neymar, Edinson Cavani ve Kylian Mbappe'den yoksun oynadıkları hâlde kazandılar. Bu, yabana atılacak bir şey değil. Ofansif açıdan Angel Di Maria gibi bir oyuncunun varlığı çok önemli.

Herkes sürekli PSG'nin hücumdaki gücünden bahsediyor ama Thiago Silva'nın önderliğindeki defans hattı da çok sağlam. Idrissa Gueye ve kaleci Keylor Navas'ın transferleri de çok önemliydi. Zira bu takviyeler, PSG'nin önemli eksikliklerini kapattı. Bu isimler, gölge oyuncular gibi görünseler de kadrosunu yıldızlarla doldurmaya meyilli PSG için çok önemliler."

"Galatasaray rakibe göz açtırmamalı"

"Şu anda PSG, baş edilmesi zor bir takım. Kendi sahasında taraftar desteğine güvenebilecek olan Galatasaray'ın -Fransa'daki diğer takımlarının yaptığı gibi- rakip oyunculara baskı yapması ve onların istedikleri gibi oynamalarına izin vermemesi gerekiyor. PSG'li futbolculardan gözlerini ayırmamak zorundalar.

Olumlu manada agresif oynamak, bu maçın anahtarlarından biri. Nitekim PSG'de Neymar oynamayacak ve Kylian Mbappe de uzun bir aranın ardından sahalara dönecek. Oyunu zorlaştırmadan, kendi gücünü iyi kullanarak oynayan bir Galatasaray bu sezon daima parlak bir görüntü sergilemeyen PSG'yi rahatsız edebilir."

Yakup ÇINAR / Fanatik Özel