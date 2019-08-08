'Daha yazılacak hikayesi var'

Yusuf Yazıcı’yı 2 sezon çalıştığı gelişim destek grubu direktörü Burak Uçar’a sorduk...

İşte Yusuf Yazıcı'yı değerlendirmesi:

Yusuf’la tanıştığımızda A takımla antrenmanlara çıkmaya yeni başlamıştı. Daha ilk gün hedefler konusunda iki temel prensip üzerinde anlaşmıştık; önce A Milli Takım sonrasında Avrupa... Bu hedefler için de gereken çabayı fazlasıyla ortaya koydu. Öyle ki her hafta mental antrenmanlar, diksiyon, beden dili ve iletişim çalışmalarıyla ekstra gayret gösterirken hep istekli ve heyecanlıydı. Mental dayanıklılık ve duygusal çeviklik konusunda da gelişimini destekleyecek kitapları yanından hiç eksik etmedi.

Bir ilke imza attı

Takım arkadaşlarının gelişimini de önemseyen Yusuf, edebiyat ve futbol üzerine düzenlediğimiz etkinliğe 17 genç sporcuyu getirerek bir ilke imza atmıştı. Yusuf; kurduğu hayalleri tek tek gerçekleştiren bir futbolcu. Alt yapıda attığı golleri internet kafeye gidip kendi başına klip haline getiren, top toplayıcılık yaparken bile büyük coşku yaşayan özel biri... Pes etmeyen, yenilgiyi kabullenmeyen, kesinlikle değerleri olan, vefalı, yardımsever bir isim. Daha gidecek çok yolu, yazılacak çok hikayesi var.