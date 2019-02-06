Daha ucuza yepyeni savunma

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, ilk yarının son haftalarında verdiği ‘değişim’ sinyali, ara transfer döneminde derinden hissedildi. Özellikle savunma hattında kökten bir değişim yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sezona stoperde Maicon - Serdar Aziz ikilisiyle başlarken, kısa bir süre sonra Ozan Kabak’ın yaptığı çıkış, bu tandemin değişmesine yol açmıştı. Ancak değişim bununla sınırlı kalmadı. Ocak ayına gelindiğinde, ilk olarak 18 yaşındaki Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a satıldı.

En son Maicon ayrıldı

Terim tarafından ‘teknik’ nedenlerle kadro dışı bırakılan Serdar Aziz de, kontratının fesh edilmesiyle beraber soluğu ezeli rakip Fenerbahçe’de aldı. Son olarak da Maicon, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a, 1.5 sezonluğuna 1.7 milyon Euro’ya kiralandı. Brezilyalı futbolcunun maaşını da Arap kulübü karşılayacak. Dolayısıyla Cim Bom, sezona birlikte başladığı 3 stoperiyle de yolları ayırmış oldu.

Luyindama 8 milyon Euro

Gidenlerin yerine ilk olarak Portekiz’in Chaves takımından Marcao transfer edildi. 4 milyon Euro’ya alınan Brezilyalı futbolcu, ilk 3 maçında performansıyla büyük beğeni topladı. Ardından Semih Kaya’nın Sparta Prag’dan kiralandığı açıklandı. Son olarak da Standard Liege forması giyen 25 yaşındaki Luyindama, 3 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 5 milyon Euro’ya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katıldı.

Kupada 11, ligde yedek!

Stoper operasyonunda yeri değişmeyen tek isim Ahmet Çalık kaldı. Genellikle kupa maçlarında şans bulan 24 yaşındaki savunmacı, düzenli olarak ilk 11’de oynaması beklenen Marcao - Luyindama ikilisinin yedeği olarak görev yapacak.