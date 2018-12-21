Daha kötüsü görülmedi

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı’nda çıktığı 17 lig maçının 16’sını kazanan ve 1’inde berabere kalan Galatasaray, bu başarısıyla şampiyonluk kupasına uzanan taraf olmuştu. Sarı-Kırmızılılar, en azından iç sahadaki lig maçlarında yenilmeme serisini sürdürüyor. Ancak Cim Bom bu süreçte kazanmayı da unuttu... Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 ayrı kulvarda mücadele eden Galatasaray, kendi evinde çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan 6 beraberlik, 1 de yenilgiyle ayrıldı, galibiyet yüzü göremedi.

En son Erzurum’u yenebildi

Son olarak kupada ağırladığı Keçiörengücü ile berabere kalan Sarı- Kırmızılı kulübün tarihinde, 1959’dan yana böylesine kötü bir iç saha serisi görülmemişti. En son 28 Eylül 2018’de Türk Telekom’da Erzurumspor’u tek golle mağlup eden Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının oynanacağı 23 Aralık baz alındığında, tam 86 gündür evinde kazanamamış durumda olacak.

77 ve 81’den bile geride

Aslan’ın daha önce kendi sahasında üst üste 6 resmi maç kazanamadığı sadece 2 sezon vardı; biri 1977’de, diğeri de 1981’de yaşanmıştı. Galatasaray bu hafta da kazanamazsa, kendi rekorunu yenilemiş olacak. Sarı-Kırmızılılar, hem kötü gidişata son vermek hem de zirve yarışından daha fazla uzaklaşmamak adına Sivasspor maçında 3 puandan başka bir ihtimal düşünmek dahi istemiyor.

7 maçlık o seri

Tarih Tür Rakip Sonuç

18-12-2018 T.Kupası Keçiörengücü 1-1

11-12-2018 Şam.Ligi Porto 2-3

08-12-2018 Süper Lig Ç.Rizespor 2-2

23-11-2018 Süper Lig A.Konyaspor 1-1

02-11-2018 Süper Lig Fenerbahçe 2-2

24-10-2018 Şam.Ligi Schalke 04 0-0

19-10-2018 Süper Lig Bursaspor 1-1

Daha önceki 6 maçlık seriler

19-12-1981 Zonguldakspor 2-2

06-12-1981 Ankaragücü 0-0

21-11-1981 Bursaspor 0-1

14-11-1981 Adanaspor 0-0

25-10-1981 Trabzonspor 0-0

19-09-1981 Beşiktaş 1-1

(Not: Teknik direktör Brian Birch 4 maç sonra ayrılmış, yerine önce Günay Kayarlar 1 maç çıkmış, ardından Özkan Sümer göreve gelmişti.)

77’de iki mağlubiyet

02-04-1977 Göztepe 0-0

20-03-1977 Fenerbahçe 2-2

09-03-1977 Orduspor 1-1 (Kupa)

06-03-1977 Altay 0-1

12-02-1977 Boluspor 1-2

23-01-1977 Beşiktaş 2-2

(Not: Teknik direktör Malcolm Allison.)

Aslıhan Çil