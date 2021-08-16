Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Göztepe maçının beraberlikle bitmesine üzüldüklerini belirterek, "Son dakikalara kadar önde götürdüğümüz maçı yediğimiz golle berabere bitirdik. Üzgünüz. Galibiyet için sahaya çıkmıştık, istemediğimiz sonuç oldu. Bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olacağız. Futbolcularımıza hocalarımıza güveniyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe ile sahasında oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Uzun aradan sonra evinde seyirci karşısında sahaya çıkan kırmızı beyazlılarda, sezonun ilk golünü Fredy attı. Göztepe ile sahasında 1-1 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada bir puan elde eden Fraport TAV Antalyaspor'da taraftar futbolcuları tribüne çağırarak tezahüratlarıyla moral verdi. Kırmızı beyazlılar, maç sonrası iki günlük iznin ardından pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YENİ TRASFERLER GÖZ DOLDURDU

Fraport TAV Antalyaspor'da yeni transferler Haji Amir Wright, Güray Vural, Andrea Poli, Houssam Ghacha ile geçen sezonu kiralık olarak başka takımda geçirdikten sonra yeniden kırmızı beyazlı formayı giyen Paul Mukairu ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Andrea Poli ve Paul Mukairu'nun yeri ikinci yarıda yeni transferlerden Deni Milosevic'e görev verdi. Kırmızı beyazlılara Göztepe maçındapenaltı kazandıran Ghacha ve kadroda yer almayan Fedor Kudryasov ülkelerinin milli takımına davet edildi.

BASIN SÖZCÜSÜ: ÜZGÜNÜZ

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, şunları söyledi:

"İstemediğimiz skor oldu. Son dakikalara kadar önde götürdüğümüz maçı yediğimiz golle berabere bitirdik. Üzgünüz. Galibiyet için sahaya çıkmıştık, istemediğimiz sonuç oldu. Bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olacağız. Futbolcularımıza hocalarımıza güveniyoruz. Yeni transferlerimizden memnunuz. İlk maç olduğu için adaptasyon süreci yaşayan futbolcular olabilir. Fenerbahçe maçından sonra daha iyi olacağız. Yeni transfer çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz forvet almak. Sonraki maçlarda seyircilerimizin aşılarını yaptırıp, tribüne davet ediyoruz. Seyircilerimiz bizi yalnız bırakmasın. Takımın asıl sahibi seyirci ve taraftardır Taraftarımız bizim en önemli gücümüz."

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