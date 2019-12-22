Göztepe’nin ilk golünü kaydeden Jerome, Galatasaray galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Bu maçta ofansif anlamda iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Güçlü bir rakip karşısında çok büyük tehlikeler yarattık. Daha fazlasını atabilirdik. Ama aldığımız bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.”