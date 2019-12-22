‘Daha fazlasını atabilirdik’

Göztepe’nin ilk golünü kaydeden Jerome, Galatasaray galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Bu maçta ofansif anlamda iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Güçlü bir rakip karşısında çok büyük tehlikeler yarattık. Daha fazlasını atabilirdik. Ama aldığımız bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.”

22 Aralık 2019, Pazar 06:01
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‘Daha fazlasını atabilirdik’

Göztepe’nin ilk golünü kaydeden Jerome, Galatasaray galibiyeti sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunurken şu ifadeleri kullandı: “Bu maçta ofansif anlamda iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Güçlü bir rakip karşısında çok büyük tehlikeler yarattık. Daha fazlasını atabilirdik. Ama aldığımız bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.”

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