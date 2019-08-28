Daha 17 yaşında Bursa omuzlarında: Ali Akman

Yeşil-Beyazlı takım Akhisarspor’u 2-1 yenerek TFF 1. Lig’deki ilk galibiyetini elde etti. Transfer tahtasının kapalı olması sebebiyle sezona yaş ortalaması düşük bir oyuncu grubu ile başlayan Bursa’nın gençleri ışıldadı. Karagümrük maçında da iyi bir performans gösteren Vakıfköy patentli gençler, Akhisar maçında ise sahada basmadık yer bırakmadı. Bursaspor formasıyla ikinci resmi maçına çıkan ve ilk kez 11’de görevlendirilen 17 yaşındaki Ali Akman, attığı gol ve oynadığı futbolla tam not aldı.

Bugüne kadar alt yaş gruplarında ve milli forma ile kariyerinde 132 maça çıkarak 125 gol kaydeden 17 yaşındaki oyuncu, 65 dakika sahada kalırken, taraftarların tezahüratları ve alkışlarıyla kenara geldi.