Arsenal'ın yıldız futbolcularından Henrikh Mkhitaryan'ın takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

Ada'da yayım yapan Daily Mirror'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre 10 numara mevkiinde forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, Azerbaycan ile ülkesi Ermenistan arasındaki siyasi gerilim nedeniyle Karabağ deplasmanına gitmeme kararı aldı.

İki ülke arasındaki Dağlık Karabağ krizi nedeniyle Ermeni vatandaşlarının Azerbaycan'a girişi daha önce yasaklanmıştı.

Bununla birlikte Azeri hükümeti 2015'te bir ayrıcalık tanıyarak Mkhitaryan'ın Kabala-Borussia Dortmund maçı için ülkeye gelebileceğini belirtmiş ancak Alman kulübünün güvenlik endişeleri nedeniyle yıldız isim bu maçta da oynayamamıştı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr