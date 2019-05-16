Romanya'nın kuzeyindeki Campulung Moldovanesc kasabasında 18 Mart Cumartesi günü yapılacak Dağ Koşusu Balkan Şampiyonası'na 7 ülkeden 76 atlet katılacak. Şampiyonada 12 kilometre uzunluğundaki büyükler parkuru 1200, 6 kilometrelik U20 parkuru ise 800 metrelik toplam irtifadan oluşuyor. 2008'den bu yana yapılan şampiyonada açık ara en fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, Romanya'daki organizasyonun favorisi. Yarışmalarda yer alacak atletler şöyle: Mihriban Öner, Fatma Bizek, Zeynep Taş, Hasibe Demir, Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz, Yusuf Matur, Sezer Yiğit, Eylem Gür, Elif Mert, Gülsün Tunç, Betül Gülen Gül, Emrah Günen, Yüksel Gültekin, Murat Orak, Orhan Avcı.

DHA