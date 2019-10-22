﻿﻿Dört etaptan oluşan ve dört gün boyunca devam eden müsabakaya 16 ülkeden 28 sporcu katılım gösterdi. Türkiye adına yola çıkan milli takım kafilesinde sporcular, Esra Kürkçü Akgönül, Ayşe Çakır, Cansu Çelebi ve antrenör Nadir Yavuz yer aldı.

17 Ekim’de koşulan ilk etapta, Esra Kürkçü Akgönül 15. olurken, Ayşe Çakır 18. ve Cansu Çelebi 20. sırayı aldı. Bir sonraki gün koşulan ikinci etapta ise milli takım adına en iyi dereceyi yine 15. sırayı alarak Esra Kürkçü Akgönül yaparken, Cansu Çelebi 19, Ayşe Çakır 20. oldu.

(Cyclist)