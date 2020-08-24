Dadaş, Frey’in peşinde

Süper Lig’in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan operasyon...Bir sezon aradan sonra döndüğü ligde uzun yıllar kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Doğu temsilcisi Fenerbahçe’nin yeniden kiralayacağı Sebastian Frey’e kanca attı. Sebastian Frey, kiralıktan Fenerbahçe’ye geri döndü, Sarı-Lacivertliler’de takımda düşünülmüyor ve bedelsiz kiralanması bekleniyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek’in bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor