Darüşşafaka Tekfen’in deneyimli oyuncusu Sinan Güler, 20 Aralık'ta oynanacak olan Hapoel Jerusalem maçı öncesinde veda töreni sonrası parkelere veda edecek.

2000-2001 sezonunda Beşiktaş formasıyla iki maça çıktıktan sonra üniversite öğrenimi için basketbol kariyerini ABD’ye taşıyan ve profesyonel basketbol kariyerindeki ilk tam sezonuna 2006-2007 sezonunda Darüşşafaka formasıyla start veren Güler, kariyerinin son sezonunda da formasını giydiği Darüşşafaka’nın düzenleyeceği veda töreni ile emekliliğini duyuracak.

Darüşşafaka bugün Twitter hesabında yer alan açıklamada, ''Türk Basketbolu’nun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan, kulübümüzün kaptanlarından Sinan Güler, görkemli sporculuk kariyerine kulübümüzün 20 Aralık Salı günü oynayacağı Hapoel Jerusalem maçı öncesinde yapılacak törenle nokta koyacak. ifadelerine yer verildi.