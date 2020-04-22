D vitamini, hem yetişkinler açısından hem de çocuk sağlığı açısından oldukça önemli ve gerekli olan bir vitaminlerdir. D vitamini eksikliği halinde yetişkinlerde ve çocuklarda çeşitli sağlık sorunları görülebilir. Bu nedenle sağlık açısından D vitaminini doğru düzeylerde seviyelerinin istenilen düzeyde olması çok önemlidir. D vitamini tıp dilinde kalsiferol olarak anılır. Bu vitamin yağda çözünebilen ve karaciğerde depolanabilen bir vitamindir. D vitamini kendi içerisinde D2 ve D3 olarak farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Genellikle D vitamini güneşten ve besinlerden alınarak daha etkili bir kimyasal haline dönüşmektedir.

D vitamini eksikliğinde görülen belirtiler nelerdir?

D vitamini eksikliği, vücudun sistemlerinin doğru şekilde çalışmasını engelleyerek, pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Özellikle yaşam koşullarının zorlaşması ve kapalı ortamlarda stresli şekilde çalışmak D vitamini eksikliğinin başlıca sebepleri arasındadır. Elbette yetersiz beslenme de D vitamini eksikliğini artırmaktadır. D vitamini eksikliğinde genel olarak görülen belirtiler ise şu şekildedir;

- Kemiklerde ağrısı,

- Güç kaybı,

- Aşırı yorgunluk,

- Depresyon ve stres,

- Baş ağrısı,

- Terleme,

- Gözaltlarında morluklar,

- Uykusuzluk.

Bebeklerde D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Bebeklerde D vitamini özellikle gelişim açısından çok önemlidir. Bu sebepten dolayı mutlaka anne karnında ve doğumdan sonra bebeklerin yeteri düzeyde D vitamini alması gerekir. Bebeklerde D vitamini eksikliğinde görülen belirtiler şu şekildedir;

- Kemiklerde şekille ilgili bozukluklar,

- Huysuzluk,

- Sürekli ağlama,

- Uykusuzluk,

- Yorgunluk,

- Kas ve kemiklerde güçsüzlük,

- Boy uzamaması,

- Kafatasında geç sertleşme.

Bebeklerde D vitamini eksikliği nasıl giderilir?

Bebeklerde D vitamini eksikliği genellikle damla şeklinde ilaçlarla giderilmektedir. Fakat doğal yollarla da D vitamini eksikliğine çözüm bulabilirsiniz. D vitamini eksikliğini gidermek için bebekler günlük 10 ya da 15 dakika kadar güneş ışığına çıkarılmalıdır.

Yaz aylarında çeşitli koruyucu güneş kremleri ile güneş ışınlarını alması sağlanır. Bebeğiniz emmeye devam ediyorsa anne olarak D vitamini açısından güçlü besinler tüketmeniz gerekir. Özellikle balık, yumurta ve süt ürünleri tüketebilirsiniz.

Yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin belirtileri arasında ilk sırayı yorgunluk ve sürekli halsizlik alır. Çünkü D vitamini eksikliği yetişkinlerde sosyal hayatı etkileyen bir eksikliktir. Özellikle sürekli sinirli olma ve stres ile başa çıkamama gibi belirtiler de yetişkinlerde çok sık görülür. D vitamini eksikliği yaşayan kişiler kas ve kemiklerinde güç kaybı yaşarlar. Gün içerisinde daha fazla yorulur ve kemiklerde ağrı hissederler.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara sebebiyet verir?

D vitamini eksikliğinin uzun süre devam etmesi halinde ortaya çıkabilecek pek çok sağlık problemi bulunur. Bu problemler;

- Kanser,

- Kemik erimesi ile ilgili hastalıklar,

- Şeker ile çeşitli diyabet hastalıkları,

- Depresyon,

- Romatizmal hastalıklar.

D vitamini eksikliğinde risk altında olanlar

D vitamini eksikliği her bireyde görülebilen bir problemdir. Ama bazı kişiler, yaşadıkları problemler sebebiyle D vitamini eksikliği açısından daha fazla risk taşımaktadır. Bu kişilerin farklı sağlık problemleri yaşamaması adına daha çok dikkat etmesi gerekir. D vitamini eksikliği açısından risk altında olan kişiler şunlardır;

- Yaşlılar,

- Diyabet hastası olan kişiler,

- Beslenme ile iligli sorun yaşayan kişiler,

- Gebelik ya da emzirme dönemi geçiren kişiler,

- Açık tenli bireyler,

- Böbrek hastalığı yaşayan kişiler,

- Karaciğer hastalığı yaşayan kişiler,

- Kapalı ortamlarda sık çalışan kişiler ve Epilepsi ile ilegili ilaç kullanan kişiler mutlaka D vitamini eksikliği açısından daha fazla dikkatli olmalıdır.