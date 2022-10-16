Avrupa, Afrika ve Asya’nın en önemli futbol organizasyonlarını izleyicisiyle buluşturan D-Smart, Güney Amerika’nın en iyileri Brezilya ve Arjantin'in yanı sıra Portekiz Ligi, bu sezonun kalanı dahil olmak üzere 2023 ve 2024 yıllarında sadece D-Smart ve D-Smart GO’da ekrana gelecek.

Portekiz'de Benfica, Porto ve Sporting gibi takımlarıyla Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Portekiz ekiplerinin lig maçlarının heyecanı, bugün 3 canlı yayınla D-Smart ekranlarında yaşanmaya başlayacak. 17.30’da günün ilk maçında Şampiyonlar Ligi’nde 6 puanla Tottenham, Frankfurt ve Marsilya gibi önemli takımların yer aldığı grupta liderlik koltuğunda oturan Sporting, Santa Clara’ya konuk olacak. 20.00’de hem Portekiz’de liderlik koltuğunda oturan hem de Şampiyonlar Ligi’nde PSG, Juventus ve Maccabi Haifa’nın yer aldığı grupta 3 maçta 7 puan toplayan Benfica, Rio Ave’yi konuk edecek. 20.00 seansının diğer maçında Portekiz Ligi’nin son şampiyonu Porto sahne alacak.

Pepe, Porto'da tecrübesiyle fark yaratıyor.

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Brezilya'da şampiyonluk heyecanı

Öte yandan Brezilya’da devam eden 2022 sezonunda 32. hafta heyecanı yaşanırken, 4 önemli maç hafta sonunda canlı yayınlanacak. Şampiyonluk için geri sayıma geçen Palmeiras, Sudamericana Kupası şansını devam ettiren Sao Paulo’yu ağırlarken, iki dönem Fenerbahçe ’yi çalıştıran Portekizli teknik adam Pereira önderliğindeki Corinthians ise Goias’a konuk olacak.

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Arjantin'de 4 maç

Arjantin Premier Lig’de ise 26. haftada 4 canlı maç ekrana gelecek. Boca Juniors 4 puanlık avantajla son iki haftaya girerken, bu gece Newell’s Old Boys’a konuk olacak. River Plate ise evinde Rosairo Central karşısında 3 puan arayacak. Tüm maçlar canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart, 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’dan yayınlanacak.

River Plate'li Cruz, 13 milyon Euro piyasa değeri ile Arjantin'in en değerli oyuncusu.