İş dünyası, sanat ve spor camiasından ünlü isimlerin görüş ve sorularını yanıtlayan Mustafa Denizli'nin yer aldığı 'Efsaneler' programı yarın saat 21.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

Programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, "Türk futbolunun duayenlerindensiniz, yıllardan beri başarılarınızı izliyoruz. KKTC'de de futbola çok meraklı var. Buradaki insanların çoğu Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş 'ı destekliyorlar. O yüzden sizi yakından izliyoruz. Buranın futboluna da katkınız olabilirse bizi çok mutlu eder, başarılar diliyorum. Sizin başarınız hepimizin başarısıdır. Türk futbolunun gururusunuz, dolayısıyla sizinle gurur duyuyoruz" sözleri üzerine Mustafa Denizli, "Sayın Cumhurbaşkanına düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Ben Kıbrıs'a yakın bir insanım, rahmetli Denktaş zamanından itibaren. Dolayısıyla böyle bir ortam olursa memnuniyetle. Hatta Kıbrıs vatandaşlık işlemlerim devam ediyor. O dönem Sayın Denktaş'ın davetlisi olarak gitmiştim Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta birçok dostum var. Türkiye'de en yakın arkadaşım oraya ilk feribot seferlerini başlatan insandı. Kıbrıs'ta şu anda çok yakın ilişkiler içinde olduğum insanlar bulunuyor. Bir gün öyle bir durum olursa memnuniyetle. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Denizli ayrıca, Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki şansını ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumlarken, kendine benzettiği futbolcu ve hangi teknik adamları beğendiği şeklindeki soruları da içtenlikle yanıtlayacak.