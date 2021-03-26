D-SMART’a bir ödül de TUYAD’dan!

Türkiye ve Dünya’da, küresel markalar için yenilik ve mükemmelliği takip eden ve üyelerini mükemmelliğe ulaştırmak için destek olan TUYAD Derneği, kuruluşunun 20. Yılında, sektörün enlerini gerçekleştirdiği anket ile belirledi. Televizyon sektörü satıcı ve servisleri arasında firma temsilcileriyle düzenlenen ankette D-SMART, 6 Pay TV platformu arasında 117 oy ile birinci olarak ‘En İyi Dijital Platform Markası’ ödülüne layık görüldü.

TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın ödülü D-SMART Genel Müdürü Erkal Filiz’e takdim ederken, gerçekleştirilen toplantıda D-SMART üst düzey yöneticileri ve TUYAD yetkilileri sektör geliştirme konularında fikir alışverişinde bulundu.