UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bulunan temsilcimi Galatasaray, 6. ve son maçını Türk Telekom Stadı'nda Porto'ya karşı oynadı. Porto'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray, D Grubu'nu 4 puanla tamamlayarak 3. oldu ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Grubun diğer maçında Schalke 04 ise sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Porto 16 puan ile grubu ilk sırada tamamlarken Alman temsilcisi Schalke 11 puan ile ikinci sırada kaldı.

D Grubu puan durumu

1 - Porto - 16 puan

2- Schalke 04 - 11 puan

3- GALATASARAY - 4 puan

4- Lokomotiv Moskova - 3 puan

Galatasaray (D Grubu) fikstürü

18 Eylül Salı:

Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova

Schalke 04 1 - 1 Porto

3 Ekim Çarşamba:

Porto 1 - 0 Galatasaray

Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04

24 Ekim Çarşamba:

Galatasaray 0 - 0 Schalke 04

Lokomotiv Moskova 1 - 3 Porto

6 Kasım Salı:

Schalke 04 2 - 0Galatasaray

Porto 4 - 1 Lokomotiv Moskova

28 Kasım Çarşamba:

Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray

Porto 3 - 1 Schalke 04

11 Aralık Salı:

Galatasaray 2 - 3 Porto

Schalke 04 1 - 0 Lokomotiv Moskova

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