D Grubu puan durumu | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Porto'ya 3- 2 mağlup olmasına rağmen, Lokomotiv Moskova'nın deplasmanda Schalke 04'e 1-0 mağlup olmasının ardından grubu 3'üncü sırada tamamladı. Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'ndaki puan durumu ve fikstür...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bulunan temsilcimi Galatasaray, 6. ve son maçını Türk Telekom Stadı'nda Porto'ya karşı oynadı. Porto'ya 3-2 mağlup olan Galatasaray, D Grubu'nu 4 puanla tamamlayarak 3. oldu ve Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Grubun diğer maçında Schalke 04 ise sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Porto 16 puan ile grubu ilk sırada tamamlarken Alman temsilcisi Schalke 11 puan ile ikinci sırada kaldı.
D Grubu puan durumu
1 - Porto - 16 puan
2- Schalke 04 - 11 puan
3- GALATASARAY - 4 puan
4- Lokomotiv Moskova - 3 puan
Galatasaray (D Grubu) fikstürü
18 Eylül Salı:
Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova
Schalke 04 1 - 1 Porto
3 Ekim Çarşamba:
Porto 1 - 0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray 0 - 0 Schalke 04
Lokomotiv Moskova 1 - 3 Porto
6 Kasım Salı:
Schalke 04 2 - 0Galatasaray
Porto 4 - 1 Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba:
Lokomotiv Moskova 2 - 0 Galatasaray
Porto 3 - 1 Schalke 04
11 Aralık Salı:
Galatasaray 2 - 3 Porto
Schalke 04 1 - 0 Lokomotiv Moskova
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