Beşiktaş 'ın yaşadığı son şampiyonlukta Cyle Larin, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Bir sonraki sezon aynı başarıyı gösteremeyen Kanadalı golcü sezon sonunda ise sözleşmesinin bitmesiyle Club Brugge'e imza atmıştı. Larin için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...









Kâbus devam ediyor!

Siyah-Beyazlılar, Gaziantep FK karşısında kazanamadı, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında bir yara daha alan Beşiktaş'ta bir istatistik ortaya çıktı, kâbusun devam ettiği gözler önüne serildi.

Atiba'yla 45 dakika

Kanada formasıyla Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılan Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlılar’ın dün Gaziantep FK’yla oynadığı karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Necip Uysal’la birlikte ön libero hattında görev yapan 39 yaşındaki futbolcu, orta alan organizasyonundaki uyumsuzluk sonrasında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan alındı. İkinci yarıya Atiba’nın yerine Salih Uçan başladı.

Weghorst zafere yetmedi

Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla Arjantin karşılaşmasına damgasını vuran Wout Weghorst, Lionel Messi’li Tangocular’a 2 gol atmıştı. Turnuvanın sona ermesi sonrasında kısa bir tatilin ardından İstanbul’a geri dönen Weghorst, Ziraat Türkiye Kupası’nda Şanlıurfaspor’la oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olup 1 gol atmıştı. Başarılı oyuncu, gollerine dün de devam etti. Weghorst, Kara Kartal’a Gaziantep karşısında 1 puanı getiren sayıyı attı. Ancak deneyimli oyuncunun çabası, galibiyet için yeterli olmadı.

İspanya yolcusu

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz, Kanadalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde futbolcunun takım adına iyi bir seçenek olduğu ifade edildi.

Oynadığı takımlar

Yakın zamanda Larin ile Cadiz arasında bir görüşme gerçekleşecek. Bilindiği üzere 27 yaşındaki Jamaika asıllı Kanadalı golcü, Beşiktaş, Zulte Waregem ve Orlando City gibi farklı kulüplerde forma giymişti.

' Transfer sürpriz olmaz'

Bu arada Estadio Deportivo'da yer alan Larin analizinde, "Larin, 1,90 boyunda olmasına rağmen toplu ve topsuz alanda hızlı ve çevik bir oyuncu. 6 milyon euro bir bedeli var. Cadiz'e katılması sürpriz olmayacaktır" ifadeleri dikkati çekti.









Beşiktaş performansı

Beşiktaş kariyerinde 109 resmi maçta forma giyen Cyle Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Larin, Brugge'de ise bu sezon 13 maçta 1 gol atabildi.

Ayrılık sözleri

Larin ayrılık açıklamasında, "Beraber birçok şeyi başardık, kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullanmıştı. (Takvim)











