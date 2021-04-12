Kara Kartal’ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, dün akşamki karşılaşmaya damgasını vurmayı başardı. 12 Mart’ta Başakşehir karşısında attığı golün ardından 3 mücadeleyi sessiz geçiren 25 yaşındaki futbolcu, üst üste 4. karşılaşmasında şanssızlığını kırmayı başardı. Dün akşam Atiba Hutchinson’ın pasını klas bir vuruşla taçlandıran Larin, bu sezon ligde 15 gole ulaştı. Tecrübeli futbolcu, skor sayısını 15’e çıkararak bu alanda Vincent Aboubakar’la golleri eşitledi. Yıldız isim, son 5 golün 4’ünü dış sahada atmasıyla dikkat çekti. Öte yandan Larin, 90. dakikada bir pozisyon sonrasında sakatlığı sebebiyle yerini Montero’ya bıraktı.

‘Yorgunluk ağrısı...’

Cyle Larin, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kanadalı, “Zor bir maçtı, bu zeminde oynamak da maçı zorlaştırdı. Tüm maçı iyi oynayamadık ama genel olarak şampiyon gibi oynadık. Yorgunluk ağrısı yaşadım, hafta içi dinlenirim ve bir sonraki maça, Ankaragücü’ne hazır olurum” dedi.