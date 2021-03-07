Cyle Larin’den asistli katkı

Beşiktaş formasıyla sezonun ilk yarısında attığı gollerle sezona damgasını vuran Cyle Larin, ikinci yarıda düşüşe geçmişti. Kanadalı oyuncu, dün akşam gol atamasa da skora katkı yapmayı başardı. Larin, mücadelenin 72. dakikasında Vincent Aboubakar’ın attığı golün asistini yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 4. asistini yaptı ve 26 lig maçı sonunda 13 gol de eklenince takımının 17 sayısına katkı sağlamış oldu.