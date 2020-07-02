Cyle Larin yine kiralık!

Beşiktaş’ın sezon başında Belçika ekibi Waregem’e kiraladığı Cyle Larin, 33 maçta gol ve 11 asistlik performans sergilemişti. Pandemi süreci sebebiyle 25 yaşındaki forvetin 2.5 milyon satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alan kulüp, Larin’i Beşiktaş’a geri yollama kararı aldı. Yeni sezon çalışmalarına Beşiktaş’la başlayacak olan Larin’in, yine Avrupa’dan başka bir takıma kiralanması bekleniyor.