Mücadele sonrasında soyunma odasında teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla görüşen Larin, "Hava şartları ve zeminin yumuşaklığı yüzünden sıkıntı yaşadım. Kaçan golün mazereti olmaz ama yapmamalıydım. Taraftarlarımızdan yönetimden ve teknik ekipten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Welinton'a özel uyarı

Siyah-Beyazlı formayla düşüşünü sürdüren isimler arasında yer alan Welinton, önceki gün Kasımpaşa karşısında da beklentilerin altında kalmıştı. Kasımpaşa'nın attığı gol sırasında yanlış pozisyon alan Brezilyalı futbolcuya, maç sonu özel uyarı geldi. Teknik ekip, Welinton'dan performansını yükseltmesini istedi.