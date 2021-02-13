Cyle Larin santrafor mevkisinde forma giyen bir futbolcudur. Cyle Larin Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Futbol hayatına 2007 yılında başlamıştır. Pek çok kulüpte oynama fırsatı bulan Cyle Larin özellikle hava toplarında etkili bir santrafor oyuncusudur. Cyle Larin süper lig ekibi ile Avrupa ligi eleme maçları ve şampiyonlar ligi eleme maçlarında da forma giymiştir. Ayrıca Türkiye kupasında da forma giyme şansı elde etmiştir. Cyle Larin çifte vatandaşlığı olan bir futbolcudur. 1.88 metrelik boyu ile gol yollarında etkili bir futbolcudur. Cyle Larin sağ ayaklı olup aynı zamanda sol kanatta da forma giyebilmektedir. Tam adı ise Cyle Christoperher Larin'dir. Süper ligde 2018 yılından beridir forma giymektedir.

Cyle Larin nereli?

Cyle Larin Kanada’nın Brampton şehrinde dünyaya gelmiştir. Jamaika asıllı bir Kanadalı futbolcudur.

Cyle Larin kaç yaşında?

Cyle Larin 1995 doğumlu olup 26 yaşındadır.

Cyle Larin 2018 yılından beridir süper ligde sadece Beşiktaş forması giymiştir.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Cyle Larin Türkiye’ye Amerika Birleşik Devletleri liginde mücadele eden takımlardan olan Orlando City SC takımından gelmiştir. Cyle Larin Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Cyle Larin maaşı ne kadar?

Cyle Larin Süper Lig ekibi Beşiktaş’tan yıllık 1.6 Milyon Euro para kazanmaktadır.

Cyle Larin kimdir?

Cyle Larin Kanada’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Larin doğmadan önce Kanada’ya yerleşmişti. Jamaika asıllı bir ailenin çocuğudur. Cyle Larin futbola da bu ülkede başlamıştır. Kanada kulüplerinden olan Sigma FC ile 2007 – 2013 yılları arasında altyapı kariyerine başlamıştır. Sigma FC ile gençlik kulüplerinden olan takımlarla maç yapmıştır. Cyle Larin daha sonra Connecticut Huskies ile anlaşmıştır. Bir dönemde bu takımın altyapısında forma giymiştir. 2014 yılında ise ilk profesyonel imzasını atmıştır.

2014 yılında Sigma FC kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Cyle Larin burada forma giymeye başlamıştır. Daha sonra kiralık sözleşme olarak Amerika Birleşik Devletleri takımlarından Uconn huskies takımı ile anlaşmıştır. 2015 yılına kadar da bu kulüpte oynamıştır. Sözleşmesi Kanada kulübü ile karşılıklı olarak fesh edilince Uconn huskies tarafından bonservisi satın alınmıştır. Cyle Larin burada futbol hayatına devam ettikten sonra 2015 yılında bir başka Amerika Birleşik Devletleri takımı olan Orlando City SC takımı ile anlaşmıştır. Orlando City SC ile 2018 yılına kadar forma giymiştir. Cyle Larin burada göstermiş olduğu performansı nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır.

Cyle Larin 2018 yılında Beşiktaş’a transfer olmuştur. Beşiktaş futbolcuyu transfer etmek için 1.85 milyon Euro ödemiştir. Daha sonra Orlando takımı ile Beşiktaş kulübü bir takım transferler neticesinde FİFA’ya kadar gitmişlerdir. Orlando City SC takımı Beşiktaş kulübünün usulsüzlük yaptığı gerekçesi ile oyuncuyu geri istemiştir. Beşiktaş ile 2018 yılında süper lig kariyerine başlayan Cyle Larin 2019 yılında ise Belçika takımlarından olan Zulte Waregem’e kiralanmıştır. Tecrübe kazanması için bu takımda 1 sezon forma giymiştir. Zulte Waregem kulübü bu kiralık sözleşme için herhangi bir bedel ödememiştir. Zulte Waregem formasını 1 sezon giydikten sonra 2020 yılında Beşiktaş’a geri dönmüştür.

Bu tarihten itibaren süper ligde forma giymeye başlamıştır. Göstermiş olduğu performans neticesinde Beşiktaş’ın birincil santraforlarından birisi olmayı başarmıştır. Cyle Larin şuan da Beşiktaş kulübünde forma giymektedir. Kariyeri boyunca ise 200’e yakın maçta forma giymiştir. 70’i aşkın golü bulunmaktadır. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar sürmektedir.

Cyle Larin’in Milli Takım kariyeri

Cyle Larin milli takıma ilk kez 2015 yılında çağrılmıştır. 2015 yılında Kanada U20 takımı ile futbol kariyerine bu takımla devam etmiştir. 2015 yılında ise Kanada milli takımını tercih etmiştir. Kanada a milli takımı ile de maçlara 2014 yılından beridir çıkmaktadır. Kanada a milli takımı ile 31 maçta sahne alan Cyle Larin 8 gol atmayı başarmıştır. Kanada U20 takımı ile de 5 maça çıkmıştır ve 1 golü bulunmaktadır. Şuanda Kanada milli takımının birincil forvet oyuncularından bir tanesidir.