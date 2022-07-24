Cyle Larin ilk maçında penaltı kaçırdı

Sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin yeni takımı Club Brugge ile ilk maçı olan Genk karşılaşmasında penaltıyı direğe nişanladı.

İlk maçta penaltı kaçırdı

Karşılaşmanın 83 dakikasında N.Lang yerine oyuna giren Kanadalı futbolcu Club Brugge formasıyla ilk lig maçında 90+2. dakikada penaltı kaçırdı. Direkten dönen topu takım arkadaşı tamamladı. Club Brugge, kendi evinde oynadığı Genk karşılaşmasını 3-2 kazandı. (Ajansspor)