Cyle Larin bu sezon ilki yaşadı!

Belçika Ligi'nin 8. haftasında Club Brugge, RFC Seraing ile karşılaştı ve sahadan 2-0 üstün ayrıldı. Maçta ilk golü Cyle Larin attı.

Şampiyonluğun mimarı olmuştu

Futbola santrfor olarak başlayan Larin, Sergen Yalçın döneminde sol açık pozisyona geçmiş gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig 'de 19 gol ve 6 asist yapan Kanadalı futbolcu kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

Sözleşmesi sona erdi

Ancak aynı performansını sürdüremeyen Larin, 1 sezon sonra 29 maçta 7 gol ve 1 asist yapabildi. Kötü giden sezonda eleştirilerin odağı olan Kanadalı golcü, yönetimle olan sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı ve bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer oldu.

Forma şansı bulamıyor

Herkes Olympiakos'a transfer olmasını beklerken sürpriz bir şekilde Club Brugge'le anlaşan Larin, Belçika'da kötü günler geçiriyor. Mavi-Siyahlı takımla 8 resmi karşılaşmaya çıkan Larin sadece 95 dakika forma süresi bulabilmişti.

Son 2 maçta oyuna giremedi

Club Brugge'ün Cercle Brugge'ü 4-0 mağlup ettiği mücadeleye de yedek kulübesinde başlayan Larin, karşılaşmada forma şansı bulamadı. Belçika ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e oynadığı ilk maçta da süre alamadı.

Şanssızlığını attı

Belçika Ligi'nin 8. haftasındaki RFC Seraing maçına bu kez 11'de başlayan Cyle Larin, 52. dakikada takımının ilk golünü attı ve bu sezon yaşadığı şanssızlığı kırmış oldu. Brugge sahadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 19'a yükseltti.



