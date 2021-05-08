Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, takımın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin değerlendirmelerde bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Larin, zor bir maç olacağını bildiklerini ancak kaybetseler de avantajların kendisinde olduğunu söyledi.

İşte Larin'in açıklamaları:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda hakemin kararları vardı, farklı olsaydı ne olurdu diye düşünüyorum. Hakemin kararlarına saygı duyuyorum. Bir şey yapamam. Bir sonraki maça odaklanacağız. Hala avantajımız var. Biz Beşiktaş'ız, savaşmaya devam edeceğiz. Biz elimizden geleni yapacağız. Kolay olmayacak. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.