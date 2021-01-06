Cyle Larin: 4 golden daha çok galibiyetten keyif aldım

Çaykur Rizespor maçında 4 gol atıp 1 asist yapan aynı zamanda Süper Lig'de en golcü iki oyuncudan biri olan Cyle Larin, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Cyle Larin, "İyi bir takımımız var, böyle gitmeyi de çok arzuluyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Ben bugün 4 gol attım ama inanın 4 golden fazla galibiyetten keyif aldım."

"Aboubakar ile oynamak büyük bir zevk. Hangimizin gol attığının, asist yaptığının önemi yok. Galibiyetlere devam ediyoruz. İlk hat-trick'imi yaptım, bu nedenle topu saklamak istedim" ifadelerini kullandı