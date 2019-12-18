Beşiktaş'a transfer olduktan sonra yeterli görülmeyen ve kadroda düşünülmeyen Kanadalı forvet Cyle Larin, Belçika'nın Zulte Waregem takımına opsiyonlu olarak kiralanmıştı.

Zulte'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Larin, dün de attığı golle yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Zulte Waregem'in Belçika Kupası çeyrek final mücadelesinde Sporting Charleroi'yı 2-0 yendiği maçta larin 90. dakikada takımının ikinci golünü attı. Zulte bu skorla adını yarı finale yazdırırken Larin de Belçika da 21 maçta 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Zulte Waregem 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip

Belçika ekibi Zulte Waregem, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmaya göre 15 Haziran 2020'ye kadar Kanadalı golcüyü 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı satın alma opsiyonuna sahip. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Cyle Larin, Zulte Waregem'in en pahalı transferi olarak kulüp tarihine geçecek.