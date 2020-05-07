Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu'na (ESBR) göre Cyberpunk 2077, karakterinizin cinsel organını düzenlemenize izin verecek. Konu hakkındaki resmi açıklama şu şekilde: "Oyun, çıplaklık ve cinsel materyal içerir: Oyuncular bir karakter seçebilir ve onu kişiselleştirebilir; özelleştirme göğüslerin, kalçaların ve cinsel organların tasvirlerinin yanı sıra çeşitli şekil ve kombinasyonlarda cinsel organ içerebilir."

Cyberpunk 2077 oyununda cinsel içerik olacağı zaten biliniyordu ancak sonunda NSFW'nun oyunu nasıl belirteceğine dair detaylar ortaya çıktı. Derecelendirme kurumuna göre Cyberpunk 2077, oyunculara diğer ana karakterlerle cinsel aktivite gerçekleştirme imkânı verecek. Ayrıca cinsel içerikli sahnelerin birinci kişi bakış açısıyla oynanacağı yeniden doğrulandı.

Bunlarla birlikte derecelendirme kurumu, bir miktar savaş sahnesi olacağını da "Savaş, sık sık ortaya çıkan silah sesleri, acıdan dolayı atılan çığlıklar, patlamalar ve kan sıçraması efektleriyle birlikte çılgınca. Bazı yerler, açık göğüs boşlukları ve patlamış organlarla birlikte cesetleri gösterir" açıklamasıyla belirtti. Derecelendirme kurumunun birçok sahneyi ayrıntılı bir biçimde açıklamasından oyundan çok kolay biçimde etkilenilebileceğini anlamak mümkün.

Bunlar dışında oyunda alkol, uyuşturucu tüketimi ve kötü söz kullanımı da bulunuyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında oyunun bazı yetişkinler için bile uygunsuz olabilecek şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. (WebTekno)