Curry’den Thunder’a 33 sayı

Son şampiyon Golden State Warriors, yıldızı Curry’nin 33 sayı kaydettiği mücadelede Oklahoma City Thunder’ı 110-88 mağlup etti.

17 Mart 2019, Pazar 11:07
- A +
Curry’den Thunder’a 33 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 110-88 yendi.

Batı Konferansı’nın zirvesindeki Warriors’ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Paul George’un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder’in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5’incisi Thunder’ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.