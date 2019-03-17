Curry’den Thunder’a 33 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 110-88 yendi.
Batı Konferansı’nın zirvesindeki Warriors’ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt, Klay Thompson 23 sayı, 8 ribauntla sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Paul George’un 29 sayı, 13 ribaunt, Dennis Schroder’in 15 sayılık performansı, Batı Konferansı 5’incisi Thunder’ın 28. mağlubiyetini engelleyemedi.
NBA’e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98
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