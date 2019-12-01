Curlingde yeni bir heyecan

Curlingde bir hafta önce Avrupa Şampiyonası’nda A klasmanına çıkan ve Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele etme hakkı kazanan Kadın Curling Milli Takımımız’ın tarihi başarısının ardından bir heyecan da Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası Elemeleri’nde yaşanacak.

İskoçya’da bugün başlayacak elemelerde Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz’den oluşan Milli Takımımız, B Grubu’nda Belçika, Brezilya, Fransa, İrlanda, Romanya ve Suudi Arabistan’la karşılaşacak. Milliler, ilk 4’e girmesi durumunda 2020 Nisan ayında yapılacak ve 2022 Kış Olimpiyatı’na kota veren Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye, elemelerdeki ilk maçını yarın TSİ 23.30’da Suudi Arabistan ile oynayacak.