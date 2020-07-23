Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Curling Ligleri final grubu karşılaşmalarına Erzurum Curling Arena ev sahipliği yaptı. Aralık ve Ocak aylarında eleme karşılaşmaları yapılan ancak Mart ayından itibaren Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir türlü gerçekleştirilemeyen final karşılaşmaları 15-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapıldı. Süper Lig, birinci ve ikinci ligde şampiyon takımlar ile ilk üçe giren ekipler belli oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde resmi antrenmanlar ile başlayan ve Cuma günü gerçekleştirilen teknik toplantı ile birlikte final müsabakalarına geçildi. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi gibi üç ayrı şiltte yapılan final karşılaşmaları nefes kesti.

Süper Ligde Kuzey Yamacı ve Narmanspor şampiyon

Curling Arena’da gerçekleştirilen Süper Lig final müsabakalarında Erdal Karahan yönetimindeki Narmanspor Kadınlarda şampiyon oldu. 2019-2020 sezonunu şampiyon bitiren Narman’ın perileri mutluluktan havalara uçtu. Erkeklerde ise Süper Ligin en büyüğü Kuzey Yamacı oldu. Süper Lig kadınlarda ikinciliği TEİAŞ Spor kazandı. Antrenör Sadık Topaloğlu’nun öğrencileri şampiyonluğu Narman’a kaptırdı. Süper Lig kadınlarda üçüncülüğü ise Narman’ın diğer temsilcisi 18 Martspor elde etti. Süper Lig erkeklerde Antrenör Ahmet Çelik yönetimindeki Çelebispor ikinci olurken, üçüncülüğü TEİAŞ spor zandı. Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Birinci Lig curling finallerinde kadınlarda Karbeyaz şampiyon olurken, Ahmet Çelik yönetimindeki Çığspor ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Palandöken SK kazandı. Birinci Ligde erkeklerde şampiyonluğu Köyceğiz Göl Gençlik Spor Kulübü kazanırken, Çığspor ikinci oldu. Erzurum Albayraklar ise üçüncü sırada yer aldı. Nefesleri kesen 2.Lig müsabakalarında da kadınlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda Antrenör Sadık Topaloğlu yönetimindeki Eco Spor şampiyonluğa uzandı. Erzurum Curling Akademi ikinci sırada yer alırken, Trabzon TEİAŞ Spor üçüncü oldu. 2. Lig Erkeklerde şampiyonluğu Tekirdağ SK kazandı. Eco Spor ikinci, Erzurum Curling Akademisi üçüncü oldu. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, aralık ayından itibaren lig müsabakalarına katılan takımların 120 ekip arasından sıyrılarak final grubuna kalan takımların kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi.

Şebin, “Süper Lig, birinci ve ikinci ligde ilk üçe giren takımları kutluyorum. Şampiyon takımları da ayrıca tebrik ediyorum. Pandemi sürecinin ardından futbol dışında müsabakaları devam eden bir federasyon olmanın gururunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinin ardından curling salonunda çok güzel ve zevkli maçlar izledik” dedi.

Bu arada bugüne kadar curling maçlarında bir çok dereceler elde eden Atatürk Üniversitesi, Erzurum Gençlik Spor, Nenehatunspor, Sevgispor ve Ejderspor bu şampiyonada hiçbir kategoride ilk üçte yer alamadı.Kocaeli temsilcileri de ilk üçe giremedi. Bu arada final müsabakalarını Gençlik ve Spor İl Müdür Fuat Taşkesenligil, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Başkanvekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyeleri Murat Akın, Taner Şancı. Erdal Karahan, Zeyit Palabıyık ve İl Temsilcisi Resul Çelebi de izledi.

İHA