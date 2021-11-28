Türkiye için yeni bir branş olan curlingde tarihi sonuçlar alınmaya devam ediyor. Norveç'te sona eren Avrupa Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız'ın ardından Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Ucan, Orhun Yüce ve Muhammet Haydar Demirel'den oluşan Erkek Milli Takımımız da bir ilki başardı.

Dünya Şampiyonası elemelerinde de mücadele edecekler

Avrupa Şampiyonası'nda B klasmanında mücadele eden Erkek Milliler, grubunu lider bitirerek direkt olarak yarı finale çıktı. Yarı finalde İspanya'yı eleyen Ay-Yıldızlılar finale kalarak, tarihte ilk kez A klasmanına yükselmeyi garantiledi ve aynı zamanda Dünya Şampiyonası elemelerinde mücadele etmeye hak kazandı. Tabii Erkek Milliler bununla yetinmedi ve dün oynanan finalde Rusya'yı uzatmada 4-3 mağlup ederek bu tarihi yükselişi şampiyonlukla pekiştirdi. Öte yandan A klasmanında mücadele eden Kadın Milli Takımımız da Avrupa 7.'si olarak hem klasmanda kalmayı başardı hem de 2022 Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Dünya Şampiyonası, 19-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kanada’nın Prince George şehrinde yapılacak.