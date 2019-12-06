Curlingde çiftlerde Türkiye namağlup

Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası Elemeleri, İskoçya’da devam ediyor.

2020 Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmek için mücadele eden Milli Takımımız grupta oynadığı 5 maçından da galip gelmeyi başardı.

Dilşat Yıldız ve Uğurcan Karagöz’dan oluşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, elemelerdeki grupta sırasıyla; Suudi Arabistan’ı 12-0, İrlanda’yı 10-4, Brezilya’yı 9-1, Belçika’yı 9-0 ve Fransa’yı 12-0 yendi. Gruplardan çıkmayı da garantileyen Türkiye, bugün ilk 4 takım arasına kalma mücadelesi verecek.