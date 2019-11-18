Curling 2. Ligi'ne yükselme müsabakaları Erzurum'da oynandı. Yakutiye ilçesindeki curling salonunda oynanan müsabakalara 7 ilden 19 kulüp ve 24 takım katıldı. Müsabakalarda 120 sporcu mücadele verdi. Final müsabakalarında kadınlarda ECO Spor Kulübü ile Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, erkeklerde ise Erzurum Curling Akademi Spor Kulübü ve ECO Spor Kulübü finale kaldı. ECO Spor Kulübü'nü 10-5 mağlup eden Erzurum Curling Akademi erkeklerde şampiyon oldu. Kadınlarda da Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü'nü 9-3'lük skorla yenmeyi başaran ECO Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıktı.

3 gün süren müsabakalar sonucunda erkeklerde; Erzurum Curling Akademi, ECO Spor Kulübü ile Saltuk Akademi ve Tekirdağ Spor Kulübü 2. Lig'e yükselen takımlar oldu.

Kadınlarda ise ECO Spor Kulübü, Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Curling Akademi ile Trabzon TEİAŞ Spor kulüpleri 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı. Yükselme başarısı gösteren takımlar, 24-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Curling 2. Ligi'nde mücadele edecek.