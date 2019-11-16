Curling Milli Takımları, Avrupa’da tur peşinde

Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları, bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda A kategorisine yükselebilmek için mücadele edecek.

Milli takımlar başantrenörü Anthony Zigmond Zummack yönetiminde Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde yoğun kamp dönemi geçiren Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını tamamladı ve dün İsveç’e gitti.

Şampiyonada Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat’tan oluşan kadın milli takımı, grubundaki ilk maçında Polonya’yla, Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce’den oluşan erkek milli takımı ise Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyona, 23 Kasım Cumartesi günü sona erecek.