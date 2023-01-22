Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nin resmi açılış töreni Trieste'de gerçekleştirildi. Açılış töreninde Türk bayrağını Kısa Kulvar Sürat Pateni sporcusu Muhammed Bozdağ, açılış töreninin bir parçası olarak bayraklarla birlikte her ülkenin taşıdığı sembolik ağacı ise Alp Disiplini sporcusu Defne Akgerman taşıdı.

Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali EYOF 2023'de Türkiye'yi 9 farklı branşta 11'i kız olmak üzere toplamda 24 sporcu temsil ediyor.

Antrenör Sadık Topaloğlu gözetiminde; Burcu Haşıl, Melisa Cömert, Muhammed Taha Zenit, Mustafa Kantar'dan oluşan Curling Milli Takımı, madalya kazanma konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini vurgulan milliler, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali için çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. İtalya'ya çok iddialı geldik. Beklentileri karşılayıp ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. EYOF 2023'de altın madalya için elimizden geleni yapacağız." (DHA)